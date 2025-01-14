СМИ: TikTok рассматривает продажу своего американского подразделения Илону Маску

Журналисты сообщили, что TikTok якобы рассматривает продажу своего американского подразделения Илону Маску, однако компания опровергла эти утверждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Источники агентства сообщили, что китайские чиновники обсуждают возможные планы на случай, если приложение для коротких видео будет окончательно запрещено в США.

Одним из вариантов называлась продажа американского подразделения TikTok Илону Маску. Однако официальные представители компании и китайская сторона предпочитают сохранить TikTok в собственности ByteDance.

TikTok оспаривает надвигающийся запрет, подав апелляцию в Верховный суд США. Несмотря на это, судьи, как стало известно, склонны поддержать закон о запрете приложения, что заставляет китайских чиновников готовить планы действий в экстренных ситуациях.

Позже BBC сообщили, что представитель TikTok назвал слухи о сделке с Маском "чистой выдумкой".

"От нас нельзя ожидать комментариев по поводу чистейшего вымысла", — заявил представитель компании.