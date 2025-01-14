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Эзотерика

СМИ: TikTok рассматривает продажу своего американского подразделения Илону Маску

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Журналисты сообщили, что TikTok якобы рассматривает продажу своего американского подразделения Илону Маску, однако компания опровергла эти утверждения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Источники агентства сообщили, что китайские чиновники обсуждают возможные планы на случай, если приложение для коротких видео будет окончательно запрещено в США.

Одним из вариантов называлась продажа американского подразделения TikTok Илону Маску. Однако официальные представители компании и китайская сторона предпочитают сохранить TikTok в собственности ByteDance.

TikTok оспаривает надвигающийся запрет, подав апелляцию в Верховный суд США. Несмотря на это, судьи, как стало известно, склонны поддержать закон о запрете приложения, что заставляет китайских чиновников готовить планы действий в экстренных ситуациях.

Позже BBC сообщили, что представитель TikTok назвал слухи о сделке с Маском "чистой выдумкой".

"От нас нельзя ожидать комментариев по поводу чистейшего вымысла", — заявил представитель компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2211405-smi-tiktok-rassmatrivaet-prodazhu-svoego-amerikanskogo-podrazdeleniya-ilonu-masku/

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