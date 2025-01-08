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Toyota инвестирует в стартап по производству ракет для коммерческих полетов

Опубликовано:

Три космических объекта
Три космических объекта. Иллюстративное фото: Freepik

Toyota инвестирует в японский стартап Interstellar Technologies, который планирует массовое производство легких ракет для коммерческих космических полетов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Автогигант выделит стартапу 7 млрд иен (около 44 млн долларов) через свою дочернюю компанию Woven by Toyota, занимающуюся исследованиями и разработками. В рамках сделки представитель Toyota войдет в исполнительный совет Interstellar Technologies.

Эта инвестиция демонстрирует стремление Японии развивать частный космический сектор, хотя молодые компании страны по-прежнему сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны таких глобальных игроков, как SpaceX Илона Маска.

На данный момент США ежегодно проводят более 100 ракетных запусков, а Китай — несколько десятков. Япония, напротив, осуществила лишь три успешных запуска в 2023 году.

Страна планирует увеличить этот показатель до 30 запусков в год к началу 2030-х годов, но пока ей предстоит преодолеть значительный разрыв с мировыми лидерами в космической индустрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2209329-toyota-investiruet-v-startap-po-proizvodstvu-raket-dlya-kommercheskih-poletov/

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