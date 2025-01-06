Компании Uber и Lyft готовятся запустить роботакси в 2025 году
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Компании Uber и Lyft начинают сотрудничество с производителями автономных транспортных средств, что может привести к появлению роботакси для потребителей уже в ближайшее время, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Обе компании планируют пополнить свои автопарки беспилотными автомобилями от Waymo (подразделение Alphabet) и других производителей в 2025 году. В ближайшие месяцы жители Остина (Техас) и Атланты смогут заказать роботакси Waymo через приложение Uber, а Lyft предложит в Атланте беспилотные такси May Mobility.
Uber и Lyft взяли на себя содержание автопарков с беспилотными машинами. Они обеспечивают стоянки, устанавливают зарядные станции и высокоскоростной интернет, а также обучают персонал обслуживанию датчиков и камер, необходимых для работы автономных автомобилей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2208599-kompanii-uber-i-lyft-gotovyatsya-zapustit-robotaksi-v-2025-godu/