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Компании Uber и Lyft готовятся запустить роботакси в 2025 году

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Компании Uber и Lyft начинают сотрудничество с производителями автономных транспортных средств, что может привести к появлению роботакси для потребителей уже в ближайшее время, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Обе компании планируют пополнить свои автопарки беспилотными автомобилями от Waymo (подразделение Alphabet) и других производителей в 2025 году. В ближайшие месяцы жители Остина (Техас) и Атланты смогут заказать роботакси Waymo через приложение Uber, а Lyft предложит в Атланте беспилотные такси May Mobility.

Uber и Lyft взяли на себя содержание автопарков с беспилотными машинами. Они обеспечивают стоянки, устанавливают зарядные станции и высокоскоростной интернет, а также обучают персонал обслуживанию датчиков и камер, необходимых для работы автономных автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2208599-kompanii-uber-i-lyft-gotovyatsya-zapustit-robotaksi-v-2025-godu/

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