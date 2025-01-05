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Microsoft инвестирует 80 млрд долларов в центры обработки данных для ИИ

Опубликовано:

Вывески Microsoft
Microsoft. Иллюстративное фото: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Microsoft планирует потратить 80 млрд долларов на центры обработки данных, связанные с искусственным интеллектом, к июлю, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Технологический гигант намерен инвестировать эту сумму до 30 июня в инфраструктуру для обучения и развертывания моделей ИИ, а также облачных приложений. Президент компании Брэд Смит уточнил, что более половины инвестиций будет сосредоточено в США.

"Когда мы смотрим в будущее, становится ясно, что искусственный интеллект готов стать технологией общего назначения, которая изменит мир", — заявил Смит.

Он добавил, что развитие ИИ будет способствовать инновациям и росту производительности во всех секторах экономики. Смит также подчеркнул, что США лидируют в глобальной гонке ИИ и сохранят это преимущество, если частные компании продолжат инвестировать в центры обработки данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2208165-microsoft-investiruet-80-mlrd-dollarov-v-centry-obrabotki-dannyh-dlya-ii/

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