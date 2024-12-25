ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек 6 млрд долларов финансирования

Стартап xAI Илона Маска, направленный на разработку искусственного интеллекта, привлек 6 млрд долларов финансирования, что позволит компании конкурировать с OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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В компании заявили, что деньги будут использованы для продолжения строительства инфраструктуры и ускорения исследований и разработок. В раунде финансирования приняли участие BlackRock, Fidelity, Sequoia Capital и другие инвесторы.

«Нам необходимо еще больше вычислений», — заявил Илон Маск.

По данным The New York Times, в результате сбора средств стоимость xAI может составить от 35 до 40 млрд в долларов, что выше показателя в 24 млрд долларов, полученного в начале этого года.

Ранее Илон Маск подал в суд на OpenAI, чтобы помешать компании трансформироваться из некоммерческой в ​​коммерческую организацию. Маск, который стоял у истоков основания OpenAI, заявил, что гендиректор компании Сэм Альтман и ее второй соучредитель Грег Брокман нарушили учредительный договор компании, поставив коммерческие интересы выше общественного блага.

OpenAI утверждает, что иск является попыткой подорвать позиции компании, пока Маск создает конкурента.