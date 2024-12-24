Аналитики: Рыночная капитализация Apple может достичь 4 трлн долларов в 2025 году

К началу 2025 года рыночная капитализация Apple может достичь 4 трлн долларов. Модернизации и усилению позиций компании будет способствовать развитие платформы Apple Intelligence, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Аналитики Wedbush во главе с Дэном Айвсом заявили, что компания из Купертино готовится к активному праздничному сезону, поскольку обновления iPhone 16 среди пользователей продолжаются вплоть до Рождества.

Apple планирует продать более 240 млн iPhone в 2025 финансовом году, опираясь на обновления, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Исследователи считают, что это может стать самым продуктивным годом продаж iPhone в истории компании.

Акции Apple в этом году выросли на 37%, увеличив ее рыночную капитализацию до 3,85 трлн долларов. Это сделало компанию самой дорогой в мире, за которой следует Nvidia.

Аналитики Wedbush полагают, что Apple находится на пути к тому, чтобы стать первой компанией с рыночной капитализацией в 4 трлн долларов к началу 2025 года.