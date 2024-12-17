Meta выплатит почти 32 млн долларов австралийскому регулятору из-за скандала с конфиденциальностью
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Компания Meta достигла мирового соглашения с австралийским регулятором конфиденциальности по делу о скандале с Cambridge Analytica, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Meta согласилась выплатить 31,85 млн долларов США в рамках урегулирования спора с Австралийской службой по надзору за конфиденциальностью, что завершило длительное и дорогостоящее судебное разбирательство.
Австралийский регулятор обвинял Meta в том, что личная информация некоторых пользователей приложения Facebook была раскрыта и использовалась консалтинговой фирмой Cambridge Analytica.
Скандал получил огласку в 2018 году благодаря расследованию The Guardian, а уже в 2019 году Facebook была оштрафована регулирующими органами США и Великобритании.
Судебные разбирательства между Австралийской службой по надзору за конфиденциальностью и Meta начались в 2020 году. По заявлению того же года, данные 311 127 австралийских пользователей Facebook подверглись риску раскрытия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2201100-meta-vyplatit-pochti-32-mln-dollarov-avstraliyskomu-regulyatoru-iz-za-skandala-s-konfidencialnostyu/