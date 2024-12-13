Илон Маск рассказал о расследовании в отношении Neuralink в США

Илон Маск опубликовал письмо, заявив, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование деятельности Neuralink, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Опубликованное Маском на платформе X письмо, составленное его адвокатом Алексом Спиро, утверждает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вновь открыла дело в отношении Neuralink, а также изучает детали его инвестиций в Twitter, сделанных до приобретения социальной сети за 44 млрд долларов в 2022 году.

По словам Спиро, SEC требует от Маска принять урегулирование в течение 48 часов или столкнуться с принудительными мерами. Комиссия проверяет, соблюдались ли требования по своевременному раскрытию информации о приобретении акций Twitter.

В письме не уточняется, о каком именно расследовании в отношении Neuralink идет речь, однако отмечается, что Маска вызвал в суд председатель SEC Гэри Генслер. Спиро сообщил, что его клиент отказался давать показания в ответ на этот вызов.

Представители SEC отказались от комментариев по данному делу.