Илон Маск рассказал о расследовании в отношении Neuralink в США
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Илон Маск опубликовал письмо, заявив, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возобновила расследование деятельности Neuralink, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Опубликованное Маском на платформе X письмо, составленное его адвокатом Алексом Спиро, утверждает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вновь открыла дело в отношении Neuralink, а также изучает детали его инвестиций в Twitter, сделанных до приобретения социальной сети за 44 млрд долларов в 2022 году.
По словам Спиро, SEC требует от Маска принять урегулирование в течение 48 часов или столкнуться с принудительными мерами. Комиссия проверяет, соблюдались ли требования по своевременному раскрытию информации о приобретении акций Twitter.
В письме не уточняется, о каком именно расследовании в отношении Neuralink идет речь, однако отмечается, что Маска вызвал в суд председатель SEC Гэри Генслер. Спиро сообщил, что его клиент отказался давать показания в ответ на этот вызов.
Представители SEC отказались от комментариев по данному делу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2200103-ilon-mask-rasskazal-o-rassledovanii-v-otnoshenii-neuralink-v-ssha/