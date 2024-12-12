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Bloomberg: Nvidia увеличила численность сотрудников в Китае

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Здание с логотипом NVIDIA
Здание NVIDIA. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

Корпорация Nvidia, вторая по стоимости компания в мире, увеличила численность сотрудников в Китае, чтобы усилить свои исследовательские возможности и развивать технологии автономного вождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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К концу года штат Nvidia в стране достигнет 4000 человек, что на 1000 больше, чем в начале 2024 года.

Ключевым решением стало расширение команды в Пекине: компания наняла около 200 специалистов, сосредоточенных на разработке беспилотных автомобилей. Помимо этого, Nvidia усилила отделы послепродажного обслуживания и разработки сетевого программного обеспечения.

Несмотря на американские торговые ограничения, которые запрещают Nvidia продавать в Китае свои самые передовые чипы, страна остается важным рынком для компании. Только за третий квартал продажи в Китае составили 5,4 млрд долларов. Nvidia активно расширяет свои глобальные операции, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы, используемые для разработки технологии искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2199467-bloomberg-nvidia-uvelichila-chislennost-sotrudnikov-v-kitae/

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