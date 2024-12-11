Акции Google выросли после объявления об успехах в производстве квантового чипа

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли более чем на 5% в начале торговой недели, поднявшись на 33% с начала года, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Успех связан с заявлением Google Quantum AI о достижениях нового квантового чипа Willow, который продемонстрировал значительное снижение частоты ошибок при увеличении количества кубитов — ключевой проблемы квантовых вычислений за последние 30 лет.

Кубит (или квантовый бит) — это основная единица информации в квантовых вычислениях.

Хартмут Невен, основатель Google Quantum AI, отметил, что ошибки являются критической сложностью в квантовых вычислениях, поскольку информация кубитов часто взаимодействует с окружающей средой, что затрудняет завершение вычислений.

Исследования, опубликованные в Nature, подтвердили, что Willow успешно минимизировал количество ошибок при увеличении числа используемых кубитов, что подчеркивает значительный прогресс в области квантовых технологий.