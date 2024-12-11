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Акции Google выросли после объявления об успехах в производстве квантового чипа

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Смартфон с логотипом Google лежит на столе
Google. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли более чем на 5% в начале торговой недели, поднявшись на 33% с начала года, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Успех связан с заявлением Google Quantum AI о достижениях нового квантового чипа Willow, который продемонстрировал значительное снижение частоты ошибок при увеличении количества кубитов — ключевой проблемы квантовых вычислений за последние 30 лет.

Кубит (или квантовый бит) — это основная единица информации в квантовых вычислениях.

Хартмут Невен, основатель Google Quantum AI, отметил, что ошибки являются критической сложностью в квантовых вычислениях, поскольку информация кубитов часто взаимодействует с окружающей средой, что затрудняет завершение вычислений.

Исследования, опубликованные в Nature, подтвердили, что Willow успешно минимизировал количество ошибок при увеличении числа используемых кубитов, что подчеркивает значительный прогресс в области квантовых технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2198852-akcii-google-vyrosli-posle-obyavleniya-ob-uspehah-v-proizvodstve-kvantovogo-chipa/

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