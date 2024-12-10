Nvidia попала под следствие в Китае из-за сделки 2020 года

Государственное управление Китая по регулированию рынка инициировало расследование в отношении Nvidia, подозревая нарушения антимонопольного законодательства при приобретении Mellanox Technologies в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Cделка была одобрена Пекином при условии, что Nvidia не будет ограничивать доступ китайских компаний к технологиям Mellanox, однако теперь китайские власти подозревают, что компания нарушила это соглашение.

Этот шаг со стороны Китая стал ответом на недавние ограничения США на экспорт технологий. Менее чем за неделю до начала расследования Китай запретил экспорт ряда материалов, имеющих технологическое и военное значение.

Спрос на чипы Nvidia, способные поддерживать программы искусственного интеллекта, значительно увеличился в 2024 году, что сделало компанию одной из самых успешных в мире.