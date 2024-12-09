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Apple возглавила список компаний с лучшим менеджментом

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Логотип Apple и фирменный магазин
Логотип Apple. Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Apple заняла первое место в рейтинге Management Top 250 по итогам 2024 года, сместив прошлогоднего лидера Microsoft, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В рейтинг входят компании, применяющие принципы управления Питера Друкера и демонстрирующие выдающиеся результаты в менеджменте.

В этом году в четверку лидеров также вошли Nvidia и Intel, а среди десяти лучших компаний значатся еще две технологические компании — Alphabet (материнская компания Google) и Adobe.

Четыре нетехнологические компании также вошли в десятку: Mastercard, Philip Morris International, Johnson & Johnson и Procter & Gamble.

Рейтинг основан на анализе 842 компаний по пяти ключевым категориям: удовлетворенность клиентов, инновации, социальная ответственность, вовлеченность и развитие сотрудников, а также финансовая устойчивость. Оценка проводилась на основе 35 показателей, предоставленных независимыми источниками данных.

Статистическая модель для составления рейтинга была разработана Институтом Друкера Университета Клермонта, а расчеты выполнены в сотрудничестве с фирмой Bendable Labs. Результаты подчеркивают лидерство технологических компаний в эффективном менеджменте и инновациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2197992-apple-vozglavila-spisok-kompaniy-s-luchshim-menedzhmentom/

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