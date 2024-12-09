TikTok может быть запрещен на территории США уже с 19 января 2025 года

TikTok рискует стать запрещенной соцсетью на территории США уже 19 января 2025 года, если не будет продан американской компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Решение Апелляционного суда округа Колумбия стало серьёзным ударом для популярного видеоприложения, которым пользуются более 170 млн американцев.

Суд отклонил апелляцию TikTok против нового закона, требующего смены собственника приложения. Если TikTok не выполнит это условие, его деятельность в США будет запрещена. Данное решение вызвало обеспокоенность среди защитников свободы слова, а также у множества блогеров, чей доход напрямую зависит от платформы.

Ситуация осложняется политическим контекстом: закон вступит в силу за день до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, который ранее поддерживал TikTok. Однако Трамп не озвучивал свои планы по поддержке приложения в США.

Надвигающаяся потеря одного из крупнейших рынков может серьезно повлиять на будущее TikTok, который стал культурным феноменом и важным инструментом для множества пользователей.