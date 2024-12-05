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Disney увеличит дивиденды для инвесторов до 33% в следующем году

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Человек держит смартфон с приложением Disney+
Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Disney объявила об увеличении годовых дивидендов для инвесторов на 33%, что стало возможным благодаря успеху стримингового направления компании, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Дивиденды в размере 50 центов за акцию будут выплачены двумя частями: 16 января и 23 июля. При текущей цене акции в 116,99 долларов это соответствует годовой доходности около 0,9%.

Генеральный директор Disney Боб Айгер отметил, что решение повысить дивиденды принято на фоне успешного года для медиакомпании. В последнем квартале Disney продемонстрировала значительный рост в сегментах стриминга и киностудий. Однако прибыль от кабельного телевидения и тематических парков снизилась.

Айгер также подтвердил свое намерение покинуть пост генерального директора после завершения контракта в 2026 году. В связи с этим компания активно ищет его преемника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2196542-disney-uvelichit-dividendy-dlya-investorov-do-33-v-sleduyushchem-godu/

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