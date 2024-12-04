Microsoft столкнулась с миллиардным иском в Британии

Microsoft столкнулась с коллективным иском в Британии на сумму 1,27 млрд долларов США за предполагаемое завышение цен на услуги облачного лицензирования, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Иск был подан от имени тысяч британских компаний, утверждающих, что Microsoft несправедливо завышала стоимость лицензирования своего программного обеспечения для серверов Windows Server при его использовании на облачных платформах конкурентов, таких как Amazon, Google и Alibaba.

Согласно заявлению истцов, Microsoft предоставляла значительные скидки на использование Windows Server на своей собственной платформе Azure, в то время как компании, выбирающие альтернативные сервисы, платили более высокую цену.

Это, по мнению заявителей, ставило конкурентов в заведомо невыгодное положение и вынуждало клиентов переплачивать за использование других облачных сервисов.