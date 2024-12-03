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Акции Intel подорожали на 4,4% после известия об уходе гендиректора

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Офис компании Intel
Офис Intel. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Акции Intel подорожали на 4,4% после новости об уходе Пэта Гелсингера с поста генерального директора и председателя совета директоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Пэт Гелсингер, возглавлявший компанию 40 лет, также покинул совет директоров. Его временно заменят финансовый директор Дэвид Цинснер и генеральный директор Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус, а независимый председатель совета директоров Фрэнк Йери стал временным исполнительным председателем.

Йери подчеркнул, что Intel добилась прогресса в восстановлении конкурентоспособности и создании производственных мощностей мирового уровня, но компании еще предстоит решить множество задач, включая возвращение доверия инвесторов.

Рост акций последовал за их падением на 47% с начала года. Уход Гелсингера стал реакцией на отставание Intel от конкурентов, особенно Nvidia, которая активно использует бум технологий искусственного интеллект

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2195507-akcii-intel-podorozhali-na-4-4-posle-izvestiya-ob-uhode-gendirektora/

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