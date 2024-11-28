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Эзотерика

Bloomberg: Антимонопольные органы США начали расследование в отношении Microsoft

Опубликовано:

Вывески Microsoft
Microsoft. Иллюстративное фото: JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft, сосредоточив внимание на облачных технологиях, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В течение последнего года FTC проводила неофициальные интервью с конкурентами и партнерами Microsoft. После этого компания получила запрос на предоставление информации, изложенный на нескольких сотнях страниц. Документ подписан председателем FTC Линой Хан.

Особое внимание уделено деятельности Microsoft в облачных вычислениях, учитывая инциденты с угрозами кибербезопасности. Компания является крупным поставщиком программного обеспечения и облачных услуг для госструктур США, включая Министерство обороны.

Microsoft и FTC отказались от официальных комментариев о расследовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2193698-bloomberg-antimonopolnye-organy-ssha-nachali-rassledovanie-v-otnoshenii-microsoft/

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