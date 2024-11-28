Bloomberg: Антимонопольные органы США начали расследование в отношении Microsoft

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft, сосредоточив внимание на облачных технологиях, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В течение последнего года FTC проводила неофициальные интервью с конкурентами и партнерами Microsoft. После этого компания получила запрос на предоставление информации, изложенный на нескольких сотнях страниц. Документ подписан председателем FTC Линой Хан.

Особое внимание уделено деятельности Microsoft в облачных вычислениях, учитывая инциденты с угрозами кибербезопасности. Компания является крупным поставщиком программного обеспечения и облачных услуг для госструктур США, включая Министерство обороны.

Microsoft и FTC отказались от официальных комментариев о расследовании.