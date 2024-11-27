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Акции Samsung упали из-за высокой конкуренции на рынке микросхем

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Голубая вывеска Samsung
Samsung. Иллюстративное фото: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Samsung Electronics объявила о кадровых перестановках в подразделениях, отвечающих за производство микросхем, что связано с усиливающейся конкуренцией на рынке полупроводников, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC. 

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На фоне падения акций компании на 3% эти изменения нацелены на укрепление позиций гиганта.

Чон Ен Хен назначен со-генеральным директором и главой направления микросхем, в то время как Хан Джин Ман возглавит подразделение по производству аккумуляторов.

Снижение акций Samsung вызвано опасениями инвесторов относительно отставания компании от таких конкурентов, как SK Hynix, в области передовых технологий производства чипов. Аналитики Citi полагают, что изменения направлены скорее на корректировку работы, чем на радикальную реорганизацию, так как состав высшего руководства остался почти неизменным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2193047-akcii-samsung-upali-iz-za-vysokoy-konkurencii-na-rynke-mikroshem/

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