Акции Samsung упали из-за высокой конкуренции на рынке микросхем
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Samsung Electronics объявила о кадровых перестановках в подразделениях, отвечающих за производство микросхем, что связано с усиливающейся конкуренцией на рынке полупроводников, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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На фоне падения акций компании на 3% эти изменения нацелены на укрепление позиций гиганта.
Чон Ен Хен назначен со-генеральным директором и главой направления микросхем, в то время как Хан Джин Ман возглавит подразделение по производству аккумуляторов.
Снижение акций Samsung вызвано опасениями инвесторов относительно отставания компании от таких конкурентов, как SK Hynix, в области передовых технологий производства чипов. Аналитики Citi полагают, что изменения направлены скорее на корректировку работы, чем на радикальную реорганизацию, так как состав высшего руководства остался почти неизменным.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2193047-akcii-samsung-upali-iz-za-vysokoy-konkurencii-na-rynke-mikroshem/