Акции Samsung упали из-за высокой конкуренции на рынке микросхем

Samsung Electronics объявила о кадровых перестановках в подразделениях, отвечающих за производство микросхем, что связано с усиливающейся конкуренцией на рынке полупроводников, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На фоне падения акций компании на 3% эти изменения нацелены на укрепление позиций гиганта.

Чон Ен Хен назначен со-генеральным директором и главой направления микросхем, в то время как Хан Джин Ман возглавит подразделение по производству аккумуляторов.

Снижение акций Samsung вызвано опасениями инвесторов относительно отставания компании от таких конкурентов, как SK Hynix, в области передовых технологий производства чипов. Аналитики Citi полагают, что изменения направлены скорее на корректировку работы, чем на радикальную реорганизацию, так как состав высшего руководства остался почти неизменным.