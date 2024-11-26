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Минюст США назвал Google "трижды монополистом" рынка интернет-рекламы

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Смартфон с логотипом Google лежит на столе
Google. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Google и Министерство юстиции США представили свои заключительные аргументы в антимонопольном судебном процессе, касающемся доминирования компании на рынке интернет-рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Минюст обвинил Google в монополизации рынка интернет-рекламы через системы программного обеспечения, которые ограничивают использование альтернативных решений для издателей и рекламодателей.

"Google — трижды монополист на рынке, который должен быть свободным и открытым", — заявил адвокат Минюста Аарон Тейтельбаум.

Юристы Google, в свою очередь, утверждают, что обвинения необоснованны. Главный юрист компании Карен Данн заявила, что правительство не представило достаточных доказательств, подтверждающих данную позицию.

Итоги дела могут оказать серьезное влияние на будущее Google и ее стратегии в области рекламных технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2192546-minyust-ssha-nazval-google-trizhdy-monopolistom-rynka-internet-reklamy/

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