Минюст США назвал Google "трижды монополистом" рынка интернет-рекламы

Google и Министерство юстиции США представили свои заключительные аргументы в антимонопольном судебном процессе, касающемся доминирования компании на рынке интернет-рекламы, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Минюст обвинил Google в монополизации рынка интернет-рекламы через системы программного обеспечения, которые ограничивают использование альтернативных решений для издателей и рекламодателей.

"Google — трижды монополист на рынке, который должен быть свободным и открытым", — заявил адвокат Минюста Аарон Тейтельбаум.

Юристы Google, в свою очередь, утверждают, что обвинения необоснованны. Главный юрист компании Карен Данн заявила, что правительство не представило достаточных доказательств, подтверждающих данную позицию.

Итоги дела могут оказать серьезное влияние на будущее Google и ее стратегии в области рекламных технологий.