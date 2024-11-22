Bloomberg: Apple разрабатывает более совершенную Siri с искусственным интеллектом

Apple разрабатывает новую версию голосового помощника Siri, которая будет оснащена искусственным интеллектом. Компания делает это, чтобы догнать конкурентов на рынке ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников, Apple стремится создать более совершенную версию цифрового помощника Siri, чтобы конкурировать с ChatGPT от OpenAI и другими сервисами, которые уже позволяют пользователям получать осмысленные ответы от ИИ.

Предполагается, что новая Siri будет использовать более продвинутые большие языковые модели (LLM), чтобы обеспечить полноценное общение с пользователем. Проект еще не был официально анонсирован, поэтому источники сообщили информацию на условиях анонимности. Сообщается также, что система сможет обрабатывать более сложные запросы и делать это намного быстрее, чем прошлые версии голосового помощника.

Обновление Siri, впервые запущенного 13 лет назад, является частью усилий Apple по укреплению своего положения на рынке искусственного интеллекта. Компания дебютировала со своей широко разрекламированной платформой Apple Intelligence в прошлом месяце, но ей по-прежнему не хватает многих функций, которые уже предлагают пользователям другие технологические гиганты.