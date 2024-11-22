Акции Google упали в цене после новостей о возможной продаже браузера Chrome

Акции Alphabet, материнской компании Google, упали на 5% из-за давления властей США, которые хотят вынудить компанию продать браузер Chrome, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Министерство юстиции США заявило, что добивается продажи Google Chrome, поскольку правительство ищет способы положить конец доминированию поискового гиганта.

В августе федеральный судья постановил, что Google монополизировала рынок поисковых систем, нарушив антимонопольное законодательство. Судья Амит Мехта установил, что Google вытеснила своих конкурентов с данного рынка. В 2020 году Министерство юстиции подало в суд на Google за предполагаемую монополизацию рынка цифрового поиска.

"Доминирование Google не оспаривалось на протяжении более чем десятилетия. Google — монополист, и компания действовала как монополист, чтобы сохранить свою позицию на рынке", — написал судья Мехта в своем 277-страничном постановлении.