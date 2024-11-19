Bloomberg: Минюст США хочет вынудить Google продать браузер Chrome

Министерство юстиции США намерено добиться продажи браузера Chrome компанией Google для предотвращения монополизации рынка поисковых услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Источники издания уточняют, что Минюст и представители штатов обратились к федеральному судье Амиту Мехте, который ранее признал Google виновной в незаконной монополизации поискового рынка. Предлагаемые меры включают продажу Chrome и введение требований по лицензированию данных, что должно ограничить контроль Google над пользовательской активностью.

Chrome играет ключевую роль в рекламном бизнесе компании, позволяя отслеживать действия зарегистрированных пользователей и повышать эффективность рекламы. Также Google использует браузер для продвижения своего чат-бота с искусственным интеллектом Gemini.

Эта инициатива может стать беспрецедентным шагом в борьбе с доминирующим положением Google на рынке технологий.

Минюст США не ответил на просьбу журналистов о комментарии.