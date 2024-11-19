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Bloomberg: Минюст США хочет вынудить Google продать браузер Chrome

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Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Министерство юстиции США намерено добиться продажи браузера Chrome компанией Google для предотвращения монополизации рынка поисковых услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Источники издания уточняют, что Минюст и представители штатов обратились к федеральному судье Амиту Мехте, который ранее признал Google виновной в незаконной монополизации поискового рынка. Предлагаемые меры включают продажу Chrome и введение требований по лицензированию данных, что должно ограничить контроль Google над пользовательской активностью.

Chrome играет ключевую роль в рекламном бизнесе компании, позволяя отслеживать действия зарегистрированных пользователей и повышать эффективность рекламы. Также Google использует браузер для продвижения своего чат-бота с искусственным интеллектом Gemini.

Эта инициатива может стать беспрецедентным шагом в борьбе с доминирующим положением Google на рынке технологий.

Минюст США не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2189342-bloomberg-minyust-ssha-hochet-vynudit-google-prodat-brauzer-chrome/

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