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Disney планирует получить большой доход от стримингового сервиса в 2025 году

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Человек держит смартфон с приложением Disney+
Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Руководство Disney сообщило, что к 2025 финансовому году операционный доход от стримингового сегмента сможет компенсировать снижение доходов от традиционного телевидения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Disney стремится опровергнуть мнение известного инвестора Уоррена Баффета, который в прошлом году заявил, что стриминг не может стать доходным направлением для медиакомпаний. Тогда медийные гиганты Comcast, NBCUniversal, Disney, Paramount Global и Warner Bros демонстрировали плохие результаты из-за потерь от запуска потоковых сервисов.

Однако последние квартальные результаты Disney свидетельствуют о значительном улучшении показателей стримингового бизнеса. Финансовый директор компании Хью Джонстон отметил, что благодаря сокращению расходов на контент и росту подписчиков Disney+, Hulu и ESPN+ этот сегмент не только стал прибыльным, но и превосходит традиционное телевидение по доходности.

Джонстон подчеркнул, что к 2025 году доход от стриминга будет достаточным, чтобы компенсировать снижение доходов от линейного телевидения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2187836-disney-planiruet-poluchit-bolshoy-dohod-ot-strimingovogo-servisa-v-2025-godu/

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