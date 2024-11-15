Disney планирует получить большой доход от стримингового сервиса в 2025 году

Руководство Disney сообщило, что к 2025 финансовому году операционный доход от стримингового сегмента сможет компенсировать снижение доходов от традиционного телевидения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Disney стремится опровергнуть мнение известного инвестора Уоррена Баффета, который в прошлом году заявил, что стриминг не может стать доходным направлением для медиакомпаний. Тогда медийные гиганты Comcast, NBCUniversal, Disney, Paramount Global и Warner Bros демонстрировали плохие результаты из-за потерь от запуска потоковых сервисов.

Однако последние квартальные результаты Disney свидетельствуют о значительном улучшении показателей стримингового бизнеса. Финансовый директор компании Хью Джонстон отметил, что благодаря сокращению расходов на контент и росту подписчиков Disney+, Hulu и ESPN+ этот сегмент не только стал прибыльным, но и превосходит традиционное телевидение по доходности.

Джонстон подчеркнул, что к 2025 году доход от стриминга будет достаточным, чтобы компенсировать снижение доходов от линейного телевидения.