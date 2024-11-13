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Эксперты: Трамп может отменить запрет на TikTok в США

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Приложение TikTok на смартфне
TikTok.Иллюстративное фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Предполагается, что Трамп постарается отменить запрет на TikTok в США, который должен вступить в силу в следующем году. Во время предвыборной кампании он пообещал сохранить доступ к TikTok в случае своей победы.

Согласно закону, принятому в апреле при поддержке обеих партий, китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна будет продать приложение американской компании до 19 января 2025 года, чтобы избежать блокировки в США.

"Дональд Трамп ценит популярность и охват TikTok, которые он эффективно использовал в своей предвыборной стратегии", — заявила Келлиэнн Конвэй, сторонник Трампа, возглавлявшая его предвыборную кампанию в 2016 году.

Хотя Трамп еще не сделал официального заявления по TikTok, источники, близкие к нему, утверждают, что решение уже принято.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2186705-eksperty-tramp-mozhet-otmenit-zapret-na-tiktok-v-ssha/

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