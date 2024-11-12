Китайская компания подала иск против Apple из-за удаления приложения из AppStore

Китайский суд впервые согласился рассмотреть иск местной компании против Apple, который был подан из-за удаления приложения из App Store, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Суд по интеллектуальным правам в Пекине принял жалобу компании Beijing Bodyreader Technology, разработчика приложения для исправления осанки Bodyreader, удаленного из App Store в 2020 году. Beijing Bodyreader требует 420 тысяч долларов компенсации, оспаривая утверждение Apple, что приложение нарушает правила магазина.

Данный иск может привести к более жесткому контролю деятельности Apple в Китае. Официальная позиция компании заключается в том, что строгие правила App Store защищают пользователей, однако такой уровень контроля вызывает споры, особенно среди разработчиков. Ранее, в 2021 году, компания Epic Games, создатель Fortnite, подала аналогичный иск.