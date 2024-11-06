Акции Trump Media выросли в день выборов президента США

Акции Trump Media, медиакомпании кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, выросли в день выборов президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции Trump Media выросли на 10% во вторник вечером, в день выборов. Акции продолжили рост в ходе специальных поздних торгов на брокерской платформе Robinhood для основных акций, поднявшись примерно на 43%, до более чем 48 долларов за акцию.

Многие инвесторы рассматривают акции Trump Media в качестве рыночного показателя перспектив бывшего президента. Акции компании продолжают расти, несмотря на то, что Trump Media потеряла 19,2 млн долларов в третьем квартале 2024 года.

Показатели компании были нестабильны во время предвыборного сезона, они росли и падали по мере того, как накалялось соперничество между Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.