Nvidia сместила Apple c позиции самой дорогой компании в мире

Корпорация Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, сместив Apple с этой позиции. Данное событие также подчеркивает, насколько развитие ИИ влияет на ситуацию на рынке акций, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Акции Nvidia выросли на 2,9%, до 139,93 долларов, в результате чего рыночная капитализация компании составила 3,43 трлн долларов. Nvidia сместила Apple с позиции крупнейшей компании в мире. Капитализация производителя iPhone составляет 3,38 трлн долларов. Рыночная капитализация Microsoft, которую Nvidia обошла в прошлом месяце, составляет 3,06 трлн долларов. Акции Nvidia подскочили в цене более чем на 850% с конца 2022 года.

"За последние несколько кварталов сложилось впечатление, что людей в основном волнуют показатели инфляции, количество рабочих мест и цифры Nvidia.

Тот факт, что Nvidia обогнала Apple по показателям рыночной капитализации, говорит о том, что инвесторы уверены в доходности искусственного интеллекта", — сказал Фолл Айнина, директор по исследованиям в James Investment Research.