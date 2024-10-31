Спрос на хендмейд-товары привел к росту акций платформы Etsy

Акции Etsy, платформы, на которой хендмейдеры размещают свои изделия для продажи по всему миру, выросли на 14% благодаря спросу на товары ручной работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Акции Etsy выросли более чем на 14% после того, как выручка компании за третий квартал 2024 года превзошла ожидания аналитиков. Компания стала зарабатывать больше денег на комиссиях, а новая функция, позволяющая делать подарки через платформу, стала популярна среди пользователей.

Выручка компании составила 662,4 млн долларов, превзойдя среднюю оценку аналитиков в 653 млн долларов, что обусловлено ростом суммы, которую платформа зарабатывает на каждой транзакции.

Etsy является популярной площадкой для хендмейдеров, которые размещают там свои изделия и продают их по всему миру. Так как популярнось уникальных украшений и акссессуаров ручной работы продолжает расти, на Etsy приходит все больше новых пользователей.