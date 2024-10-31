Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спрос на хендмейд-товары привел к росту акций платформы Etsy

Опубликовано:

Девушка в джинсах вяжет спицами
Девушка за вязанием. Иллюстративное фото: Freepik/Freepik

Акции Etsy, платформы, на которой хендмейдеры размещают свои изделия для продажи по всему миру, выросли на 14% благодаря спросу на товары ручной работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg. 

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Акции Etsy выросли более чем на 14% после того, как выручка компании за третий квартал 2024 года превзошла ожидания аналитиков. Компания стала зарабатывать больше денег на комиссиях, а новая функция, позволяющая делать подарки через платформу, стала популярна среди пользователей. 

Выручка компании составила 662,4 млн долларов, превзойдя среднюю оценку аналитиков в 653 млн долларов, что обусловлено ростом суммы, которую платформа зарабатывает на каждой транзакции.

Etsy является популярной площадкой для хендмейдеров, которые размещают там свои изделия и продают их по всему миру. Так как популярнось уникальных украшений и акссессуаров ручной работы продолжает расти, на Etsy приходит все больше новых пользователей. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2181119-spros-na-hendmeyd-tovary-privel-k-rostu-akciy-platformy-etsy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie