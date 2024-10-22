Microsoft разрешит другим компаниям разрабатывать помощников с ИИ через Copilot Studio

Microsoft разрешит компаниям создавать собственных ИИ-помощников, которые могут выполнять задачи как "вторые пилоты", помогая в работе организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Microsoft объявила, что организации смогут использовать платформу Copilot Studio для создания собственных автономных помощников, которые могут выполнять задачи как "вторые пилоты", помогая в работе организаций.

Ранее эта возможность была доступна в закрытой предварительной версии, но с ноября платформа перейдет в публичную версию, что позволит большему числу компаний создавать своих ИИ-помощников.

"Вторые пилоты" могут работать как виртуальные сотрудники, выполняя задачи без постоянного контроля. Microsoft рассматривает их как значительный шаг вперед в развитии ИИ, построенного на базе больших языковых моделей и чат-ботов.