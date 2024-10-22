Microsoft разрешит другим компаниям разрабатывать помощников с ИИ через Copilot Studio
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Microsoft разрешит компаниям создавать собственных ИИ-помощников, которые могут выполнять задачи как "вторые пилоты", помогая в работе организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Компания Microsoft объявила, что организации смогут использовать платформу Copilot Studio для создания собственных автономных помощников, которые могут выполнять задачи как "вторые пилоты", помогая в работе организаций.
Ранее эта возможность была доступна в закрытой предварительной версии, но с ноября платформа перейдет в публичную версию, что позволит большему числу компаний создавать своих ИИ-помощников.
"Вторые пилоты" могут работать как виртуальные сотрудники, выполняя задачи без постоянного контроля. Microsoft рассматривает их как значительный шаг вперед в развитии ИИ, построенного на базе больших языковых моделей и чат-ботов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2177235-microsoft-razreshit-drugim-kompaniyam-razrabatyvat-pomoshchnikov-s-ii-cherez-copilot-studio/