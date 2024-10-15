Google инвестирует в разработку малых ядерных реакторов для своих центров обработки данных

Google инвестирует в разработку малых ядерных реакторов с технологией охлаждения расплавленной солью для поддержки центров обработки данных, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Компания подписала соглашение с Kairos Power о строительстве ядерных реакторов нового поколения. Это часть усилий Google по внедрению безуглеродной энергетики.

Майкл Террелл, старший директор по энергетике и климату в Google, отметил, что в течение следующих десяти лет планируется создание новых центров обработки данных, для которых необходим надежный источник энергии. Поставки электроэнергии, как ожидается, начнутся между 2030 и 2035 годами.

Согласно заявлению представителей Google и Kairos Power, сделка предусматривает поставку 500 мегаватт электроэнергии и включает демонстрационный проект Kairos Hermes мощностью 50 мегаватт в Теннесси, за которым последуют более крупные реакторы. Ведущие технологические компании активно ищут новые источники энергии для своих центров обработки данных, необходимых для поддержки искусственного интеллекта.