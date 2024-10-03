Рыночная капитализация OpenAI превысила 150 млрд долларов

Рыночная капитализация OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, превысила 150 млрд долларов после нового раунда финансирования, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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OpenAI удалось привлечь 6,6 млрд долларов в рамках осеннего раунда финансирования, что вывело компанию в тройку крупнейших стартапов мира, поддерживаемых венчурными инвесторами. Помимо OpenAI, в этот рейтинг входят SpaceX Илона Маска и ByteDance, владелец TikTok.

Основной вклад в OpenAI сделала компания Thrive Capital под руководством Джошуа Кушнера. Также в числе инвесторов значатся технологические гиганты Microsoft и Nvidia. Однако Apple, которая сотрудничает с OpenAI в рамках интеграции ChatGPT в операционную систему iOS, решила не участвовать в этом раунде финансирования.

Ожидается, что OpenAI завершит год с выручкой в 3,7 млрд долларов, а в следующем году этот показатель может увеличиться до 11,6 млрд долларов.