Эксперты: Компании в сфере ИИ зарабатывают намного быстрее других технокомпаний

Эксперты заявляют, что стартапы в сфере искусственного интеллекта зарабатывают значительно быстрее, чем компании из других сегментов технологического сектора, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Анализ данных о платежах, предоставленный финтех-группой Stripe, показал, что ведущие компании в области ИИ достигают миллионов долларов продаж в течение первого года своей работы. Это происходит намного быстрее по сравнению с технологическими стартапами, не связанными с ИИ.

Эти данные появились в тот момент, когда инвесторы задаются вопросами о потенциальной экономической выгоде генеративного ИИ и возможной прибыли от прогнозируемых триллионных вложений в инфраструктуру для поддержки этих технологий.

Stripe, финансовый гигант с оценкой в 65 млрд долларов, изучил годовые доходы 100 наиболее успешных частных компаний в области ИИ, использующих их платежную платформу, по состоянию на 31 июля 2024 года, и сравнил их с аналогичными стартапами 2018 года.

Среди клиентов Stripe такие известные компании в сфере ИИ, как OpenAI, Anthropic, Mistral, GitHub и Midjourney.

Исследование показало, что стартапам в сфере ИИ требуется в среднем 11 месяцев, чтобы достичь годового дохода в миллион долларов, тогда как стартапам предыдущего поколения это удавалось за 15 месяцев.

Однако в отчете Goldman Sachs, опубликованном в этом месяце, выражены опасения по поводу рентабельности бизнеса в сфере ИИ. Аналитики указывают, что ведущие компании в этой области уже не являются малобюджетными проектами, и создание необходимой инфраструктуры для работы и обучения моделей ИИ требует значительных затрат.