WSJ: OpenAI скоро станет коммерческой организацией

Компания-разработчик чат-бота с ИИ ChatGPT OpenAI будет преобразована из некоммерческой организации в коммерческую компанию, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Это преобразование станет значительным изменением для OpenAI, основанной в 2015 году с целью разработки технологий искусственного интеллекта во благо человечества. Изначально в заявлении компании, опубликованном в год основания, говорилось, что получение финансовой прибыли не является целью OpenAI.

Ситуация начала меняться в конце 2022 года, когда компания выпустила ChatGPT, который быстро стал популярным и вызвал глобальный интерес к возможностям генеративного ИИ в трансформации бизнеса и общества.

Под руководством генерального директора Сэма Альтмана OpenAI начала активно выпускать новые продукты для потребителей и корпоративных клиентов, а также расширила команду, в которую вошли специалисты в области продаж, стратегии и финансов.

Некоторые сотрудники, включая тех, кто был в компании с самого начала, выразили обеспокоенность тем, что коммерческие цели теперь ставятся выше первоначальной миссии по созданию безопасных ИИ-систем.

По данным источников WSJ, OpenAI будет преобразована в корпорацию, работающую на благо общества, что предполагает приверженность целям общественного блага и работе в устойчивом режиме.