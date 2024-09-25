Эксперты: Объем рынка ИИ может достичь триллиона долларов за три года

Объем рынка технологий искусственного интеллекта может достичь почти триллиона долларов в течение следующих трех лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно новому отчету аналитической компании Bain, крупнейшие технологические корпорации продолжают инвестировать миллиарды долларов в разработку и внедрение генеративного ИИ. Ожидается, что это приведет к значительному росту рынка продуктов и услуг в этой сфере, объем которого может достичь почти триллиона долларов в ближайшие три года.

Хотя на рынке возможны колебания спроса и предложения, эксперты уверены, что долгосрочная и устойчивая траектория развития ИИ сохранится в обозримом будущем.

"Компании переходят от экспериментов к масштабированию генеративного ИИ на уровне всего предприятия. Это позволит организациям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке", — отметил председатель Bain Дэвид Кроуфорд.

В отчете также выделены три ключевые группы, которые будут способствовать росту рынка: поставщики облачных услуг, компании, активно внедряющие ИИ, и государства, готовые инвестировать в эту технологию.