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BlackRock и Microsoft создали новый фонд для инвестирования в ИИ

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

BlackRock и Microsoft объединились для создания нового фонда, который будет инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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BlackRock и Microsoft намерены создать фонд в партнерстве с государственным инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов MGX для привлечения 30 млрд долларов, которые будут инвестированы в новые центры обработки данных и сопутствующую энергетическую инфраструктуру.

Стороны объявили, что, наряду с привлечением частного капитала, они могут использовать до 100 млрд долларов общего капитала, включая долговое финансирование. Ожидается, что основная часть инвестиций будет направлена на инфраструктуру в США.

Системы, поддерживающие работу продуктов на базе искусственного интеллекта, требуют значительных энергоресурсов. Создание центров обработки данных для удовлетворения растущего спроса на ИИ вызвало нехватку необходимых компонентов, недвижимости и энергоснабжения для суперкомпьютерных складов.

Microsoft и другие крупные технологические компании уже вкладывают миллиарды долларов в собственные центры обработки данных. Новое партнерство, названное Global AI Infrastructure Investment Partnership, привлечет капитал от инвесторов, таких как пенсионные фонды и страховые компании, которые заинтересованы в стабильной, умеренной прибыли от частных инвестиций в инфраструктуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2162869-blackrock-i-microsoft-sozdali-novyy-fond-dlya-investirovaniya-v-ii/

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