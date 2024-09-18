Илон Маск высказался о штрафе в 633 тысячи долларов, который может быть предъявлен SpaceX

Илон Маск заявил, что его компания SpaceX намерена подать в суд на американского регулятора из-за штрафа в размере 633 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Основатель SpaceX заявил, что компания примет меры после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило ввести гражданские санкции в связи с двумя запусками SpaceX, произошедшими в прошлом году.

FAA рассматривает возможность наложения штрафа в размере 633 009 долларов на SpaceX, ссылаясь на доминирующее положение компании на рынке коммерческих космических запусков.

Штраф связан с запросом SpaceX на пересмотр плана лицензии на запуск ракет с космической станции на мысе Канаверал, поданным в мае 2023 года. Компания запросила разрешение на создание новой комнаты управления запуском и отказ от обязательного опроса готовности к запуску.

В следующем месяце SpaceX создала такую комнату без разрешения и не провела обязательный опрос. FAA намерено наложить штраф в размере 175 тысяч долларов за каждое нарушение. Дополнительно регулятор требует штраф в размере 283 009 долларов за несанкционированное использование ракетного топливного хозяйства в июле 2023 года.

Маск заявил, что SpaceX подаст иск против FAA за превышение полномочий в регулировании.