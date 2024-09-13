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Alibaba выпустила англоязычную версию Taobao для клиентов из Сингапура

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Логотип Taobao
Логотип Taobao. Иллюстративное фото: Katja Knupper/Die Fotowerft/DeFodi Images via Getty Images

Китайский маркетплейс Taobao запустил англоязычную версию на базе искусственного интеллекта в Сингапуре и сразу занял первое место по скачиваниям в App Store, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Приложение Taobao возглавило рейтинг App Store в Сингапуре после запуска англоязычной версии. В этой версии пользователи могут быстро переводить описания товаров с китайского на английский с помощью искусственного интеллекта.

По данным компании Sensor Tower, которая исследует технологический рынок, по состоянию на 11 сентября Taobao заняло первое место в сингапурском магазине приложений Apple во всех категориях. Во вторник, в день запуска англоязычной версии, приложение поднялось с пятого на первое место в категории "Покупки".

"Обновление подчеркивает, что для Taobao важны интересы пользователей из Сингапура, которые ранее настоятельно просили ввести интерфейс на английском языке", — сообщил представитель Alibaba.

Компания не раскрыла подробности о работе функции ИИ-переводчика, но известно, что у Taobao есть собственная модель искусственного интеллекта.

Taobao и Tmall на данный момент являются основными источниками дохода Alibaba, при этом маркетплейсы в основном ориентированы на китайских покупателей и используют интерфейс на китайском языке. Выручка Taobao и Tmall Group за второй квартал 2024 года составила 26,55 млрд юаней (3,65 млрд долларов США), что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2161002-alibaba-vypustila-angloyazychnuyu-versiyu-taobao-dlya-klientov-iz-singapura/

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