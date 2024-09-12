Google оказалась в центре расследования в ЕС из-за возможного нарушения конфиденциальности

Европейский орган по надзору за конфиденциальностью проводит расследование в отношении Google из-за разработки модели искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Американская технологическая компания Google находится под следствием Европейского органа по надзору за конфиденциальностью из-за предполагаемого использования персональных данных пользователей при разработке одной из своих моделей ИИ.

Это еще раз подчеркивает усиление контроля со стороны регулирующих органов за крупными технологическими компаниями, занимающимися разработками в сфере искусственного интеллекта.

Комиссия по защите данных Ирландии, ответственная за соблюдение Общего регламента по защите данных (GDPR) Европейского союза, объявила о начале расследования в отношении модели ИИ Pathways Language Model 2 (PaLM 2).

Модель PaLM 2 была запущена в мае 2023 года и стала предшественником последних моделей Gemini. В настоящее время Gemini, запущенная в декабре 2023 года, является основной моделью ИИ от Google.

Целью расследования является оценка того, нарушила ли компания свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС об обработке персональных данных граждан.