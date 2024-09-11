Oracle построит центр обработки данных с тремя ядерными реакторами

Американский вычислительный гигант Oracle рассматривает возможность использования ядерных реакторов в центрах обработки данных, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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На этой неделе Oracle опубликовала данные о квартальной выручке, которая за последние три месяца составила 13 млрд долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль компании достигла 2,9 млрд долларов, что на 23% выше показателя прошлого года. Несмотря на рост акций более чем на 11% после публикации этих данных, основатель компании Ларри Эллисон сделал заявление, которое может привлечь еще больше внимания инвесторов.

"Мы находимся на стадии проектирования центра обработки данных с мощностью, превышающей гигаватт. Мы нашли подходящее место для электростанции и получили разрешение на строительство трех ядерных реакторов. Это будут небольшие модульные ядерные реакторы для питания центра обработки данных", — сообщил Эллисон.

Модели искусственного интеллекта и суперкомпьютеры, управляющие ими, требуют значительных затрат электроэнергии.

Ранее эксперты отмечали, что центры обработки данных потребляют 2% мирового объема энергии, и этот показатель будет расти.