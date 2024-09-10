Эксперты рассказали, как рост акций Trump Media может быть связан с шансами Трампа на победу на выборах

Акции компании Дональда Трампа Trump Media выросли более чем на 5% после новостей о том, что Трамп и Харрис имеют одинаковые шансы на победу на выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В понедельник, 9 сентября, акции Trump Media закрылись, продемонстрировав рост на 5,5%, что стало передышкой после двухмесячной серии потерь. Акции подскочили вскоре после открытия торгов, достигнув внутридневного максимума в 19,06 доллара. Торги закрылись на уровне 18,04 доллара за акцию.

Акции компании резко выросли после покушения на Дональда Трампа, произошедшего в Пенсильвании в середине июля. Однако после этого компания потеряла 45% своей стоимости.

В целом акции Trump Media, торгующиеся под тикером DJT, упали почти на 70% по сравнению с мартовским историческим максимумом. Тогда компания впервые начала торговаться на бирже.

Наблюдатели за рынком отмечают, что стоимость акций компании зачастую служит приблизительным показателем шансов Трампа на победу на президентских выборах в США.

Резкий рост акций в сентябре может быть связан с данными опроса Times/Sienna, результаты которого показали, что Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис имеют одинаковые шансы на победу в президентской гонке.