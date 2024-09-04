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Starlink Илона Маска заблокирует X в Бразилии, чтобы избежать санкций в стране

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Логотип Starlink на экране смартфона
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Компания Starlink Илона Маска заблокирует социальную сеть X в Бразилии, чтобы продолжить работу в стране без угрозы потери лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Верховный суд Бразилии заблокировал социальную сеть X на территории страны после того, как руководство компании отклонило постановления суда и не выплатило штрафы. X не выполнила требования по приостановке аккаунтов, распространявших контент, который, по мнению суда, наносил вред демократическим институтам Бразилии.

Кроме того, постановление Верховного суда заморозило финансовые активы Starlink в Бразилии, чтобы обеспечить выплату штрафов компанией X. Главный судья Александр де Мораес расценил действия двух компаний Маска как скоординированные.

Руководство Starlink заявило, что инициирует судебное разбирательство в Верховном суде Бразилии из-за незаконности заморозки активов.

"Несмотря на незаконное обращение со Starlink и заморозку наших активов, мы выполняем приказ о блокировке доступа к X в Бразилии.

Но мы продолжим использовать все законные пути, чтобы доказать, что приказ Верховного суда в отношении нашей компании нарушил Конституцию Бразилии", — говорится в заявлении компании.

До того как Starlink согласилась выполнить распоряжение о блокировке X, бразильский регулятор телекоммуникаций Anatel пригрозил компании санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2157027-starlink-ilona-maska-zablokiruet-x-v-brazilii-chtoby-izbezhat-sankciy-v-strane/

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