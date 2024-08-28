Bloomberg: Apple провела сокращения в неприоритетном подразделении

Apple провела сокращения в некоторых подразделениях, что сигнализирует о новых приоритетах компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, руководство Apple пошло на беспрецедентный шаг, сократив сотню сотрудников, работавших в сервисном подразделении компании. Сообщается, что больше всего сотрудников было уволено из команды, отвечающей за приложения Apple Books и Apple Bookstore. Увольнения также произошли в других сервисных командах, включая подразделение Apple News.

По данным экспертов, это говорит о том, что приложение для чтения Apple Books стало менее приоритетным для компании. Руководство больше не рассматривает его как важную часть своей линейки услуг.

По данным источников, ожидается, что приложение Books со временем получит новые функции и будет интересно не только любителям книг. Что касается Apple News, то, по данным источников, увольнения не являются признаком того, что приложение стало менее важным для компании.

Представитель компании из Купертино отказался комментировать сокращения.