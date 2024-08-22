Акции Trump Media выросли в цене на фоне роста популярности Дональда Трампа

Акции медиакомпании Дональда Трампа Trump Media & Technology Group неожиданно выросли после нескольких недель резкого падения, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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На этой неделе акции Trump Media выросли в цене почти на 15%, достигнув уровня в 24,60 доллара за акцию. Это произошло после того, как акции материнской компании социальной сети Truth Social достигли рекордного минимума в августе.

С момента дебюта на Nasdaq под тикером DJT в марте этого года, акции Trump Media упали примерно на 58%. Компания не проводила традиционное первичное публичное размещение акций, вместо этого завершив слияние с Digital World Acquisition. Первоначальная рыночная стоимость компании составляла около 8 млрд долларов, однако после слияния она снизилась до 4,85 млрд долларов.

Инвесторы называют акции Trump Media "мемными", подобно акциям GameStop, AMC и Reddit. Это связано с тем, что их стоимость сильно зависит от общественного отношения к Дональду Трампу, который является мажоритарным акционером компании, а не от фактических результатов деятельности компании.

Эксперты объясняют текущий рост акций увеличением ставок на победу Трампа на президентских выборах 2024 года против вице-президента-демократа Камалы Харрис, согласно данным платформы прогнозов рынка Polymarket.