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Экс-гендиректор Google публично извинился за критику в адрес своего бывшего работодателя

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Логотип Google
Логотип Google. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Экс-гендиректор Google Эрик Шмидт публично извинился за критику, высказанную в адрес политики Google в отношении работы в удаленном формате, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Эрик Шмидт, бывший генеральный директор и председатель совета директоров Google, покинул материнскую компанию Google Alphabet более пяти лет назад.

Однако недавно он напомнил о себе широкой общественности, выступая в Стэнфордском университете, где раскритиковал политику Google в отношении удаленной работы в ответ на вопрос о конкуренции Google с OpenAI.

"Google решила, что баланс между работой и личной жизнью, ранний уход домой и работа из дома важнее победы. Но стартапы добиваются успеха только тогда, когда люди работают как проклятые", — сказал Шмидт в Стэнфорде.

Видеозапись выступления Шмидта была размещена на YouTube на этой неделе подразделением университета Stanford Online, предлагающим онлайн-курсы. Видео, которое набрало более 40 тысяч просмотров, больше недоступно к просмотру.

Шмидт признал свою неправоту в данном вопросе, отправив электронное письмо в редакцию The Wall Street Journal.

"Я неправильно выразился о Google и их подходе к работе. Я сожалею о своей ошибке", — написал Шмидт в электронном письме.

Он также заявил, что видео было удалено по его просьбе. Шмидт отказался от дальнейших комментариев. Представители Стэнфорда также не ответили на запрос о комментарии по поводу видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2149239-eks-gendirektor-google-publichno-izvinilsya-za-kritiku-v-adres-svoego-byvshego-rabotodatelya/

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