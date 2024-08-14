Чиновники в США заявили, что SpaceX нарушает закон о загрязнении

Агентство по охране окружающей среды США совместно с Техасской комиссией по качеству окружающей среды раскритиковали SpaceX за нарушение законов о загрязнении, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Техасская комиссия по качеству окружающей среды сообщила, что 6 августа 2023 года в офис комиссии в городе Харлинген на юге Техаса, недалеко от базы Starbase в Бока-Чика, поступила жалоба, в которой утверждалось, что ракеты SpaceX сбрасывают воду без разрешения.

"В общей сложности в офис поступило 14 жалоб на воздействие на окружающую среду от системы пожаротушения ракет", — говорится в документе регулирующего органа.

Аэрокосмическим компаниям, включая SpaceX, необходимо соблюдать государственные и федеральные законы, чтобы получить одобрение Федерального управления гражданской авиации на будущие запуски.

SpaceX пыталась получить разрешение на проведение до 25 ежегодных запусков и посадок своего космического корабля Starship и ракеты Super Heavy на своем объекте в Бока-Чика. Уведомления о нарушении могли задержать эти одобрения и привести к штрафам для SpaceX, дальнейшим расследованиям и уголовным обвинениям.

Системы пожаротушения используются на аэрокосмических объектах с 1950-х годов, но SpaceX, похоже, сбрасывает воду обратно на Землю, где она может загрязнить окружающую среду.

В SpaceX заявили, что отчет фактически неточен. Представители компании отметили, что SpaceX было предоставлено разрешение на продолжение работы, пока готовятся дополнительные отчеты.