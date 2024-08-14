Аналитики спрогнозировали спад рынка видеоигр

Согласно новому отчету исследовательской компании Newzoo, в этом году на мировом рынке видеоигр ожидается медленный годовой рост на фоне слабых продаж консолей, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Аналитики Newzoo сообщили, что игровая индустрия вырастет на 2,1% в годовом исчислении и достигнет, по оценкам, 187,7 млрд долларов.

Это немного ниже более раннего январского прогноза, в котором компания заявила, что ожидает роста индустрии видеоигр на 2,8% до 189,3 млрд долларов в 2024 году.

По данным Newzoo, ожидается, что почти половина всех потребительских расходов на игры в 2024 году придется на США (47 млрд долларов) и Китай (45 млрд долларов).

Главный аналитик рынка игр компании Newzoo Михаил Буйсман заявил, что, несмотря на вялый рост, ожидаемый в 2024 году, 2025 год, как ожидается, станет важным для игровой индустрии.

По данным Newzoo, доходы от консольных игр в этом году упадут на 1% в годовом исчислении. На прошлой неделе Sony заявила, что продала 2,4 млн единиц консоли PlayStation 5 в первом финансовом квартале, что меньше 3,3 млн за тот же период годом ранее.

В 2025 году ожидается, что крупные релизы, включая преемника флагманской консоли Nintendo Switch и новую игру в невероятно популярной серии Grand Theft Auto, улучшат перспективы отрасли.