Популярность нового поисковика с ИИ Perplexity выросла в семь раз в 2024 году

Новое приложение с искусственным интеллектом Perplexity набирает популярность среди пользователей, несмотря на споры по поводу методов сбора данных, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Perplexity AI, стартап, разработавший поисковую систему с искусственным интеллектом, увеличил ежемесячную выручку и использование в семь раз с начала 2024 года после закрытия нового раунда финансирования на сумму 250 млн долларов.

Дмитрий Шевеленко, главный коммерческий директор Perplexity, рассказал, что поисковая система на базе искусственного интеллекта ответила примерно на 250 млн вопросов за последний месяц по сравнению с 500 млн запросов за весь 2023 год.

Новые цифры подчеркивают позицию Perplexity как одного из самых быстрорастущих приложений с генеративным ИИ, появившихся с момента запуска ChatGPT от OpenAI, получившего огромный успех в ноябре 2022 года.

Компания Perplexity из Сан-Франциско была основана бывшим стажером Google Аравиндом Шринивасом всего за три месяца до запуска ChatGPT. Perplexity использует программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для ответов на вопросы.

Для ответов ИИ ищет информацию, получаемую в режиме реального времени из Сети, включая новостные сайты. Данная система вызывает вопросы у некоторых пользователей, но не снижает популярность приложения.

Шевеленко отметил, что Perplexity не боится конкуренции со стороны более крупных технологических компаний, включая поддерживаемую Microsoft компанию OpenAI, которая производит самого популярного в мире чат-бота на основе искусственного интеллекта.

"В отличие от OpenAI, мы всегда знали, что нашим основным источником дохода станет реклама, а не подписка", — сказал Шевеленко.