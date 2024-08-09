Nvidia потеряла 900 млрд долларов рыночной стоимости с момента рекордного роста в июне

Nvidia потребовалось два месяца, чтобы потерять 900 млрд долларов рыночной стоимости. Акции производителя чипов упали на 27% с момента рекордного роста в июне, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В июне Nvidia стала первой компанией по производству чипов, достигшей рыночной капитализации в 2 трлн долларов. После этого Nvidia обогнала Apple и Microsoft, став самой дорогой публичной компанией в мире. Однако с тех пор стоимость производителя чипов упала на 900 млрд долларов.

Nvidia разрабатывает чипы, используемые для обучения моделей генеративного искусственного интеллекта. Компания сообщила о рекордной выручке в 26 млрд долларов в первом квартале 2024 года, после чего провела дробление акций. Однако такой резкий рост вызвал опасения у некоторых инвесторов, что ажиотаж вокруг ИИ может когда-нибудь пройти, что повлияет на будущее Nvidia.

В среду акции Nvidia упали на 27% с пикового значения, достигнув уровня в 98,91 доллара. Но уже в четверг акции компании выросли примерно на 6,1% во время торгов, достигнув 104,96 долларов.