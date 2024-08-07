Рост на 93%: инвесторы вкладываются в коммуникационные компании на фоне обвала рынков

На фоне обвала мировых рынков инвесторы обратили внимание на компании более стабильных отраслей. Так, акции телекоммуникационной компании из США выросли на 93%, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Акции Lumen Technologies выросли на 93%, продолжив рост после рекордного однодневного скачка в ходе регулярной сессии.

Движущей силой роста стали опасения инвесторов по поводу искусственного интеллекта и его способности влиять на рост компаний. В отчете о прибылях, опубликованном после торгов во вторник, Lumen повысила свой прогноз свободного денежного потока на год, заявив, что ожидает от 1 до 1,2 млрд долларов.

Ранее компания прогнозировала свободный денежный поток от 100 до 300 млн долларов. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прогноз составит около 217 млн долларов.

Акции телекоммуникационной компании резко выросли до публикации отчетов о прибылях технологических компаний, занимающихся развитием ИИ. Рост акций Lumen Technologies, зафиксированный на этой неделе, стал самым большим скачком с февраля 2023 года.

Именно тогда компания заявила, что из-за спроса на искусственный интеллект Lumen Technologies также создала подразделение, связанное с развитием ИИ.