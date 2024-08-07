Рост на 93%: инвесторы вкладываются в коммуникационные компании на фоне обвала рынков
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На фоне обвала мировых рынков инвесторы обратили внимание на компании более стабильных отраслей. Так, акции телекоммуникационной компании из США выросли на 93%, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Акции Lumen Technologies выросли на 93%, продолжив рост после рекордного однодневного скачка в ходе регулярной сессии.
Движущей силой роста стали опасения инвесторов по поводу искусственного интеллекта и его способности влиять на рост компаний. В отчете о прибылях, опубликованном после торгов во вторник, Lumen повысила свой прогноз свободного денежного потока на год, заявив, что ожидает от 1 до 1,2 млрд долларов.
Ранее компания прогнозировала свободный денежный поток от 100 до 300 млн долларов. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прогноз составит около 217 млн долларов.
Акции телекоммуникационной компании резко выросли до публикации отчетов о прибылях технологических компаний, занимающихся развитием ИИ. Рост акций Lumen Technologies, зафиксированный на этой неделе, стал самым большим скачком с февраля 2023 года.
Именно тогда компания заявила, что из-за спроса на искусственный интеллект Lumen Technologies также создала подразделение, связанное с развитием ИИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2145562-rost-na-93-investory-vkladyvayutsya-v-kommunikacionnye-kompanii-na-fone-obvala-rynkov/