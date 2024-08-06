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Очередной соучредитель OpenAI ушел в конкурирующий стартап

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Логотипы OpenAI и ChatGPT
ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Соучредитель OpenAI Джон Шульман ушел в конкурирующую компанию Anthropic, которая также занимается разработкой искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Джон Шульман, один из соучредителей OpenAI и ключевой архитектор чат-бота ChatGPT, ушел из компании, чтобы присоединиться к главному конкуренту Anthropic. Он стал еще одним высокопоставленным сотрудником, покинувшим ведущую компанию в области искусственного интеллекта за последние месяцы.

Сообщается, что в Anthropic Шульман будет работать над исследованиями, гарантирующими, что системы ИИ соответствуют человеческим ценностям. Anthropic была основана в 2021 году группой бывших исследователей OpenAI. Стартап позиционирует себя как компания, ставящая безопасность в приоритет. Также в понедельник президент OpenAI Грег Брокман объявил в социальной сети X, что он возьмет отпуск на оставшуюся часть года.

Уход Шульмана последовал за уходом Ильи Суцкевера, еще одного из 11 основателей компании и ее бывшего главного научного сотрудника, а также других членов его команды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2145072-ocherednoy-souchreditel-openai-ushel-v-konkuriruyushchiy-startap/

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